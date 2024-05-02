 تايوان توسع قائمة تحظر على المواطنين الانضمام إلى الجماعات الشيوعية الصينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايوان توسع قائمة تحظر على المواطنين الانضمام إلى الجماعات الشيوعية الصينية

د ب أ
نشر في: الخميس 2 مايو 2024 - 9:29 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مايو 2024 - 9:29 ص

أصدر مجلس شئون البر الرئيسي في تايوان، قائمة موسعة تحظر على المواطنين التايوانيين الانضمام إلى الجماعات الشيوعية الصينية، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للمجلس.

وأكد المجلس، في البيان، إجراء تعديلات على القائمة التي تحظر على المواطنين التايوانيين الانضمام إلى الجماعات الشيوعية الصينية بعد التغييرات التي تمت في هياكل المجموعات الصينية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف المجلس، أنه تم إدراج "معاهد كونفوشيوس" الصينية على القائمة الموسعة.

ودعا المجلس، المواطنين التايوانيين إلى تقييم المخاطر خلال البحث عن فرصة عمل في الصين، وتجنب الاضطلاع بأدوار يمكن أن تضر بمصالح تايوان وأمنها.

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