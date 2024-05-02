حسن شحاتة: وزارة العمل ساعدت في خفض معدلات البطالة بالدولة

قال وزير العمل، حسن شحاتة، إنه في مجال خفض معدلات البطالة؛ كان لوزارة العمل دورًا هامًا في هذا الإنجاز الكبير مع كافة جهات الدولة من خلال إقامة العديد من ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات.

وأضاف شحاتة في كلمته خلال احتفالية عيد العمال بمجمع هايير مصر الصناعي في العاشر من رمضان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من فرص العمل، وكذلك توفير فرص عمل عن طريق مكاتب التنسيق العمالي التابعة للوزارة في الخارج مما يساعد على زيادة معدلات التشغيل .

وأكد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، تقوم الوزارة ومديرياتها بتنفيذ سياسة الحصر والتدريب والتشغيل لتوفير فرص عمل لائقة لهم.

ونوه بأنه فيما يخص تطوير منظومة التدريب المهني، فإن الوزارة أطلقت مشروع مهني 2030 بهدف الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى العالمي، لتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي من خلال استيعاب كافة مراكز التدريب الخاصة ومنها تراخيص مزاولة عملية التدريب وفقا لأحكام قانون العمل، واعتماد برامجها التدريبية والمدربين وشهادات اجتياز التدريب وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها بهدف الوصول إلى مليون متدرب معتمد سنويا.