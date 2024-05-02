منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض من توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني

قال اقتصاديون إنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة ضعيفة خلال العامين المقبلين.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفضت من توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة المتحدة خلال عامي 2024 و 2025، مشيرة إلى أن الاقتصاد البريطاني سوف يسجل أضعف نسبة نمو بين اقتصاديات مجموعة السبع العام المقبل.

وقال المنظمة في أحدث توقعاتها إن هناك " بعض الدلالات على أن التوقعات العالمية بدأت في التعافي" في ظل انخفاض معدل التضخم.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 1ر3% هذا العام، بدون تغيير مقارنة بعام 2023.

ومع ذلك، من المتوقع نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أبطأ، بعد رفع معدل الفائدة من أجل خفض التضخم.

وكان الاقتصاد البريطاني قد نما بنسبة 1ر0% العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 4ر0%، وفقا للمنظمة.

مع ذلك، يمثل هذا تراجعا عن التوقعات السابقة بنمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 7ر0% خلال عام 2024.

كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد البريطاني بنحو 1% العام المقبل. وهذه النسبة تعد أقل من نسبة النمو المتوقعة لألمانيا ودول مجموعة السبع الأخرى