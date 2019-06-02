نشرت الصفحة الرسمية للممثلة دينا الشربيني بطلة مسلسل زي الشمس، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، صورة محيرة لجمهور المسلسل.

تدور أحداث زي الشمس حول قضية مقتل فريدة التي تقوم بدورها ريهام عبد الغفور وهي شقيقة نور أو دينا الشربيني، ومحاولة نور التوصل لقاتل شقيقتها بعد الشك في معظم أبطال العمل.

بعدما توصلت نور لعدد من الحقائق حول علاقات شقيقتها، واتهام زوجها السابق عمر بقتلها، انتقل شكها إلى المحامي جمال الذي اكتشفت أنه والد يوسف ابن فريدة الصغير.

ولكن الصورة التي نشرتها دينا الشربيني، تضم كل الشخصيات المشكوك في أمرهم، وشخص آخر مجهول، وطلبت من الجمهور التخمين.. فمن برأيك قاتل فريدة المجهول؟