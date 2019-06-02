بعد تأكد نور من إقامة شقيقتها علاقة مع جمال المحامي، نتج عنها حملها بابنها الصغير يوسف الذي أكدت التحاليل أنه والده.

حاولت زوجة المحامي التواصل مع نور لإخبارها بمعلومات تهمها، ولكنها تراجعت وأرسلت لها صورا من محاضر حررتها ضده بعد اعتدائه بالضرب عليها بعد خلاف نتج بينهما لطلبها الطلاق منه لانشغاله عنها وشكها في خيانته. وحاولت نور استدراكها للاعتراف بأي معلومة ولكنها أنكرت وطلبت منها مغادرة منزلها.

زارت نور عمر في السجن برفقة ولديه التوأم، ونشب خلاف بين عمر وابنته فريدة نتج عنه ضربها ثم اعتذاره عن ذلك وتحججه بالظرف الذي يمر به، وفي نهاية الأمر قبلت ابنته الاعتذار وحاولت التخلي عن فكرة اقتناعها أن أبيها قتل والدتها.

يساعد مصطفى نور في حل لغز قضية مقتل فريدة، ويذهب إلى مرسى المراكب لمحاولة إيجاد شاهد على زيارة جمال لفريدة في مرسمها بالجزيرة في المعادي، وبالفعل يتعرف على صورته أحدهم.

خيط آخر ظهر في قضية مقتل فريدة، حينما حاول صاحب محل تصليح أجهزة لابتوب التواصل معها ولكن هاتفها مغلق دائما لتسليمها جهازها الذي تركته عنده واختفت قبل مقتلها.

حجزت الشرطة على مطعم صديقة نيرة وحماة حسن ظابط الشرطة، وذهبت لسوسن بدر لتشتكي لها حال المطعم، ثم سألتها عن حالها لتجيب بأنها تعلم أن فريدة تحاول التواصل معها لإخبارها بمعلومة تخص مقتلها ولكنها فشلت في ترجمة الإشارات التي تراها في أحلامها.