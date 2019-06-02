ارتفاع عدد المصابين جراء انفجار بمصنع في روسيا إلى 79 شخصا

ارتفعت حصيلة المصابين جراء الانفجار الذي وقع في مصنع لإنتاج مادة "تي إن تي" بمدينة "دزيرجينسك" الروسية إلى 79 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية - وفقا لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم السبت - أن الانفجار وقع في وقت سابق اليوم بمدينة "دزيرجينسك" التي تبعد 400 كيلومتر (250 ميلا) شرقي العاصمة "موسكو" وتسبب في تحطيم نوافذ نحو 180 مبنى سكنيا مجاورا للمصنع، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وأشارت الوزارة ألى أن المصابين هم 38 من العاملين بالمصنع و41 من السكان، مشيرة إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة.