أطباء البرتغال يعانون من الإرهاق

توصلت دراسة جديدة فى البرتغال إلى أن مشكلة الأطباء الذين يعانون من الإجهاد والإرهاق لها جذور فى النظام الصحى.

وأعرب أكثر من 66% من الأطباء الذين شملتهم الدراسة، عن شعورهم بدرجة من الإرهاق، تشمل الإرهاق البدنى والعقلى الناجم عن الإجهاد المفرط، فيما أشار 30% إلى انخفاض ملحوظ فى الأداء المهنى نتيجة للإرهاق.

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن أكثر من 9 آلاف طبيب شاركوا فى الدراسة، التى نشرت نتائجها كاملة هذا الأسبوع وأجريت بتكليف من قبل نقابة الأطباء والجمعية الطبية البرتغالية، وبالشراكة مع معهد العلوم الاجتماعية بجامعة لشبونة.

وخلصت الدراسة إلى أن رفاهية الأطباء «مهمة لتشغيل النظام الصحى بشكل عام»، كما أوصت بالتدخل العاجل، من خلال برامج تستهدف معالجة الإرهاق بشكل مباشر، وفقا لما نشرته «أ ش أ».