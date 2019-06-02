كثير من الشخصيات الذين استطاعو تحقيق أهدافهم، كانت بدايتهم مجرد أحلام وسط الكثير من المخاوف في عدم تحقيقها وسط ثقة الآخرين وعدم الثقة من جانب آخر، ولكن من يستطيع أن يثبت أنه قادر هو من يؤمن بأحلامه من البداية ويعرف كيف يخطط لتحقيقها.

محمد أبو بكر، عامل نظافة لدى إحدى شركات الطيران المحلية في نيجيريا، حتى تطور به الحال وأصبح برتبة نقيب طيار مدني لدى شركة الطيران ذاتها، أصبحت قصة نجاح محمد أبو بكر على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نشر زميل له صور على موقع "تويتر"، ويحكي من خلالها قصته حسبما نشر موقع "faith panda".

بدأت رحلة محمد أبو بكر بتطور مثير للاهتمام، فبعد انتهائه من المدرسة الثانوية، كان يأمل في الالتحاق بالجامعة والحصول على شهادة جامعية، لكنه تأخر عن التقديم والدفع وبذلك أغلقت الفرصة بوجهه.

بدأ أبو بكر، عمله في مجال الطيران كمنظف للطائرات، حيث كان أجره الأول أقل من 200 نيرا نيجيري في اليوم الواحد ، أي ما يعادل 0.50 دولار.

يستطيع أبو بكر أن يتذكر الصدمة التي شعر بها عندما تلقى راتبه الأول في شركة "إيرو" والذي حاول إعادته ظنا منه أنه كان هناك خطأ، وقال "هذا لأن راتبي المبدئي كان 17000 نانو، وما دفعته في شركة Aero كان 170.000، لذا لم أصدق ذلك".

قال أبو بكر، "انضممت إلى شركة الطيران منذ 24 عاما باعتباري منظف الطائرات، رغم أن الكثيرين اعتقدوا أنني لن أفعل ذلك بسبب الأموال الضئيلة التي كنت أتقاضاها، ولكن ظل حلمي وهدفي بداخلي طول هذة المدة، وأجمع الأموال بدلا من أن أنفقها لكي أحققه، وعملت في جميع الوحدات تقريبا ، بإستثناء الأمن، فلقد ساعدني ذلك كثيرا في قطاع الطيران ".

وأوضح قائلاً "لقد أنضممت إلى تجميع الأموال مع زملائي ، وعندما حان الوقت لتلقي الأموال المتراكمة، كان هناك مبلغ كبير من المال، لذلك ذهبت إلى المدير الإداري وطلبت نصيحته بشأن حلمي في التدريب كطيار، وكان سعيدًا جدًا ودعمني".

أثناء وجوده داخل شركة الطيران، قدم الكثير من الأسهامات، مما جعل نائب العضو المنتدب في الشركة يلاحظه، وسرعان ما طور الإثنان علاقة عمل جيدة، وسيسعى نائب المدير العام للحصول على رأي أبو بكر في العديد من الأشياء.

وأشار أبو بكر، أن هذه هي الطريقة التي مكنته للحصول على ترخيص طيار خاص به في كندا، والذي وضع علامة الإقلاع كطيار طائرات.

وأضاف أن "الرحلة لتحقيق الهدف كانت صعبة ولكنني تمكنت من التغلب على العاصفة، ونحن هنا اليوم، استطيع أن أخبر العالم كله بأنني طيار".