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مفتي القدس يوجه رسالة إلى العالم الإسلامي: أنتم تفرطون في جزء من عقيدتكم إذا تخليتم عن المسجد الأقصى

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 2 يونيو 2019 - 3:41 م | آخر تحديث : الأحد 2 يونيو 2019 - 3:41 م

قال مفتى القدس، الشيخ محمد حسين، إن أبناء الشعب الفلسطيني يدركون أن القوة تكون بالإيمان والعزيمة، وذلك تعليقًا اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى.

ووجه خلال تصريحات مع فضائية «الغد»، اليوم الأحد، رسالة إلى العالم الإسلامي، قائلًا: «أنتم تقصرون وتفرطون في جزء مهم من عقيدتكم، إذا تخليتم عن المسجد الأقصى المبارك».

وأكد أن المسجد الأقصى يعتبر جزءًا من عقيدة وعبادة كل مسلم في هذا العالم، متابعًا: «فكل مسلم إذا كان مسؤولًا أو فردًا عاديًا، إذا قصر في هذه الأمانة، فإن الله سيحاسبه في الآخرة، وسيخزيه في الدنيا، لأن الله سائل كل مسؤول عن أمانته».

وشهدت ساحة المسجد الأقصى صباح الأحد اشتباكات بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، على إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد في حماية شرطة الاحتلال.


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