جوجل تشتري مكتبا جديدا لها في العاصمة الألمانية

اشترت شركة الإنترنت الأمريكية جوجل مكتبا جديدا لها في وسط العاصمة الألمانية برلين وتعتزم توفير عدة مئات من الوظائف في المقر الجديد.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال رالف بريمر، المتحدث باسم جوجل اليوم الأحد إن هذه الخطوة " تمثل بالنسبة لنا التزاما واضحا تجاه برلين كأحد مقرات جوجل".

وأضاف بريمر أن برلين تمتلك " مسرحا مزدهرا للشركات الناشئة وجامعات متميزة وتعد إلى جانب هامبورج وميونخ من أكثر المقرات جاذبية في أوروبا".

ويُطْلق على المبنى الجديد لجوجل "يوهانيسهوف" وهو يقع بالقرب من محطة قطار فريدريشسهوف، ومن المنتظر أن يتم إصلاحه أولا، كما يقع بالقرب من المركز الرئيسي الجديد لجوجل في برلين وكانت احتجاجات قد صاحبت افتتاح هذا المركز الرئيسي في يناير الماضي.

كانت جوجل قد طرحت في الخريف الماضي خططا لبناء مجمع للشركات الناشئة في حي كرويتسبرج في برلين، ما تسبب في رفض كبير واحتجاجات من قبل منتقدين لهذه الخطوة بدعوى أن هذا المجمع سيغير بقوة من طبيعة المكان وسيرفع الأسعار فيه.

وفي أعقاب الاحتجاجات، أعلنت جوجل مع المنظمات التي كانت ستشارك معها في المجمع، في تشرين أول/أكتوبر الماضي اعتزامها إقامة مؤسسة اجتماعية في ذلك المكان بدلا من مجمع الشركات.