الرئيس السيسي يلتقي أول أيام عيد الفطر بأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه سيمضي أول أيام عيد الفطر المبارك مع أسر وأبناء الشهداء والمصابين من أفراد القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ولحماية مصر من هجمات الإرهاب الذي يسعى إلى تقويض (هدم) الدولة المصرية، لافتا إلى أن هذه الاحتفالية تعد تقليدا سنويا يحرص عليه تقديرا من مصر لهؤلاء الشهداء.

وقال الرئيس السيسي - في كلمة له في ختام حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الأحد - إن كل المصريين يوجهون الشكر والتقدير والاحترام لأسر الشهداء والمصابين، ونقول لهم: "ليس هناك أي مصري سينسى عطاءكم لشعبكم، وبإسم كل المصريين أوجه كل الشكر لهم".

وأكد الرئيس السيسي أننا اليوم في مصر أصبحنا أفضل حالا بكثير، ويرجع الفضل في ذلك إلى هؤلاء المصريين الذين قدموا أرواحهم لحماية مصر .