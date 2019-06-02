وفاة مخترع الشرائط الملونة المستخدمة لتطويق الأحداث الأمنية في ألمانيا

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توفي مخترع الشريط الأمني ذي اللونين الأحمر والأبيض لتطويق الأحداث الأمنية ، الألماني فيرنر شبورليدر عن عمر بلغ الثالثة والتسعين عاما.

وقالت شركة "بي إيه إس" من مقرها في هانوفر اليوم السبت على موقعها بشبكة الإنترنت إن شبورليدر رئيس مجلس إدارتها توفي يوم الحادي والعشرين من مايو الماضي.

وفي نعي لابنته هايكه قالت باسم جميع العاملين بالشركة: "نودع بامتنان كبير رجلا ذا قلب كبير، هو مؤسس شركتنا، وموجهها وشخصية مؤثرة على من يتعامل معه".

وأكد أحد العاملين بالشركة نبأ الوفاة.

تمتد قائمة مخترعات شبورليدر لتشمل عددا كبيرا من الأجهزة الهامة منها خدمات ضرب نطاق أمني على مكان ما والمصباح الرعاش للتحذير من الخطر ومضخة الماء ضد حرائق الغابات وغيرها.

تعتبر شركته رائدة على مستوى ألمانيا في تأمين مواقع البناء داخل منطقة ما.

وكانت فكرة شريط النطاق الأمني الأحمر والأبيض خطرت ببال المخترع الهانوفري أثناء نشره للغسيل بحسب أقواله، حيث جاء بقطعتين من البلاستيك باللونين وعلقهما على حبل الغسيل – وبهذا تم الاختراع.