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أحمد عمر هاشم: الزوج يكون ناشزا في هذه الحالة

دينا النجار
نشر فى : الأحد 2 يونيو 2019 - 11:41 م | آخر تحديث : الأحد 2 يونيو 2019 - 11:41 م

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الزوج الذي يأمر زوجته بارتكاب أفعال تخالف الله والشرع يعتبر ناشزا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «منى والناس»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، «مثلما فيه امرأة ناشز، يوجد نشوزا من الرجل، والنشوز يعني أنه شخص غير سوي، ويسيء معاملة زوجته، كما ورد في سؤال الزوجه التي يسيء لها زوجها ويطالبها بأفعال تخالف الشرع».

وأوضح أن في حالة طلب الزوجة طلبات تغضب الله، هنا «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، معقبًا: «هنا نتوقف ونقول لهذا الزوج أنه لابد أن يعود لرشده، ويتعامل مع الزوجة بما يرضى الله سبحانه وتعالى ولا يحملها فوق طاقتها، وننصح الزوجة بالتروي وعدم اتخاذ قرار الطلاق سريعًا».

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