محافظ الجيزة يتفقد المجمع الاستهلاكي بشارع أحمد عرابي في العجوزة

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المجمع الاستهلاكي بشارع أحمد عرابي بحي العجوزة؛ لمعاينة السلع المطروحة وجودتها وأسعارها.
ورافق المحافظ فى الجولة اللواء مصطفي شحاتة، مدير أمن الجيزة، واللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد.