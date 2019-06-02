الأحد 2 يونيو 2019 5:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟

النتـائـج تصويت

محافظ الجيزة يتفقد المجمع الاستهلاكي بشارع أحمد عرابي في العجوزة


نشر فى : الأحد 2 يونيو 2019 - 5:06 م | آخر تحديث : الأحد 2 يونيو 2019 - 5:06 م

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المجمع الاستهلاكي بشارع أحمد عرابي بحي العجوزة؛ لمعاينة السلع المطروحة وجودتها وأسعارها.

ورافق المحافظ فى الجولة اللواء مصطفي شحاتة، مدير أمن الجيزة، واللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك