نتنياهو: لن نتحمل إطلاق النيران تجاه أراضينا ونرد بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا

أدلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتصريحات صحفية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت ظهر اليوم في مقر رئاسة الوزراء بأورشليم.

قال فيها: "أُطلق أمس صاروخان من الأراضي السورية على إسرائيل. أحدهما سقط داخل الأراضي السورية والثاني أصاب أراضينا في الجولان، أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق النار هذا وأوعزت لجيش الدفاع بالقيام بعملية حازمة حيث أغار الجيش على عدة أهداف"، مضيفا: "لن نتحمل إطلاق النيران على أراضينا ونرد بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا. هذه هي سياسة متسقة أنتهجها مع الحكومة وهكذا سنواصل العمل من أجل ضمان آمن إسرائيل".

وتابع: "نحيي مرور 52 عاما على توحيد شطري أورشليم في حرب الأيام الستة، هذه الحرب غيرت مصير إسرائيل وهي أنقذتنا من عقدة المشنقة ومن خطر الإبادة وهي حولتنا إلى قوة إقليمية كبيرة وشرعت في عملية المصالحة التي نرى ثمارها تستمر وتتطور أيضا اليوم".

وأضاف: "لكنها أدت إلى شيء آخر – هي أدت إلى توحيد شطري عاصمة إسرائيل. عدنا وأذكر شخصيا بأنني عدت إلى أورشليم، مهد شعبنا وحضارتنا وإيماننا بين أسوار البلدة القديمة وهذا ما أثار مشاعر الشعب بأكمله على كل أطيافه. وبطبيعة الحال منذئذ وحتى اليوم أورشليم تغيرت بشكل كبير ونحن نبنيها ونعززها ونهتم بمستقبلها ونطورها كي تكون مدينة مزدهرة ومدينة قد تكون مركزا ليس للروحانية ولتجديد التقاليد اليهودية فقط بل أيضا لابتكارات تكنولوجية عالمية".

وأشار إلى تصنيف أورشليم كإحدى المدن المتطورة وهي تتطور بوتيرة أعلى وهذا هو الدمج السليم بين التراث والعلوم، مردفا: "بناء على هذا أقمنا دولة إسرائيل فهذه هي الفكرة التي تعتمد عليها الحركة الصهيونية، ولهذا السبب نعزز أورشليم ويجب أن نعززها لأجل جميع سكانها ونعزز -نحن في الحكومة- المؤسسة الصحية ونحول 30 مليون شيكل إلى مشاريع صحية في المدينة".

وأوضح: "نعزز أورشليم بطريقة أخرى أيضا، كما تعلمون الرئيس ترامب اعترف بأورشليم كعاصمة إسرائيل قبل سنة ونصف ونقل السفارة الأمريكية إليها ومنذئذ انتقلت إليها عدة ممثليات أجنبية من أمريكا اللاتينية ومكاتب تابعة لدول أوروبية وهذه هي عملية سنستمر فيها وهي تمنح اعترافا دوليا لما نعرفه منذ آلاف السنين وهو أن أورشليم هي عاصمتنا".

واختتم تصريحاته قائلا: "كلمة أخيرة قبل أن نعطي الإذن بالتحدث لوزير شؤون أورشليم ولرئيس بلدية أورشليم – عشنا قبل حوالي أسبوع تجربة حرائق كبيرة جدا حرقت أجزاء كثيرة من بلدة ميفو موديعيم ومن كيبوتس هارئيل فألحقت تلك الحرائق أضرارا جسيمة لعشرات الأسر التي فقدت ممتلكاتها كليا، هذا يمزق القلب فبمجهود مشترك مع وزيري الداخلية والإسكان ووزارتي رئيس الوزراء والدفاع، نحول معونات فورية إلى السكان الذين بيوتهم قد احترقت وسنحول تلك الأموال -كما آمل- في هذه الجلسة ويصل مبلغها إلى 5 ملايين شيكل".