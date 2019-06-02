عرضت مساء اليوم الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل قابيل، التي وضعت نهاية لجرائمه وللصراع مع طارق ظابط الشرطة.

بعد قتله لعمر في الحلقة الماضية، توجه آدم الى المستشفى لقتل صفية حتى لا تبلغ عنه، وبعد قتلها شاهده طارق ظابط المباحث ولكن سما كانت في انتظاره بعد أن تركها في الحلقة الماضية بمكان إقامتهما.

حاول آدم قتل سما بجرعة مخدرات مسمومة ولكنها التقطت الطعم، وقامت بضربه بآلة حديدية وأخذت الأموال وحرقت جواز سفره وهربت.

بعد يأس الظابط طارق من قضية قابيل، نشر صور سما وآدم عبر فيسبوك، وروى قصة قابيل الحقيقية وطلب من المتابعين الابلاغ عّن مكان تواجدهما، وبالفعل تعرف على آدم صاحب سوبر ماركت وذهب طارق اليه لاستجوابه.

عثر طارق على آدم وحاول كلا منهما قتل الاخر، وإطلاق الرصاص على بعضهما، حتى مات آدم وتلقى طارق طلقة في الصدر وأخرى في البطن، ولكن عبد الرحمن وعادل عثرا عليه وحاولا مساعدته.

وكانت هذا مشهد النهاية الذي تبعه ظهور سما التي تحاول الهرب على إحدى مراكب الهجرة غير الشرعية.