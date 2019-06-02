إغلاق خط حديدي بين العاصمة الألمانية وهامبورج بعد دهس القطار لرجل

أغلقت الشرطة الاتحادية الألمانية مساء اليوم الأحد، مؤقتا الخط الحديدي لقطارات (إنترسيتي إكسبريس) فائقة السرعة بين برلين وهامبورج.

جاء ذلك بعد مقتل رجل دهسه قطار بينما كان يحاول عبور الخط الحديدي في بلدة فايزن شمالي البلاد، حسبما صرح متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأوضح المتحدث أن الرجل لفظ أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث متأثرا بجراحه الخطيرة، مشيرا إلى أنه كان هناك مزلقان في مكان الحادث لكنه لم يعد يعمل في الوقت الراهن، وظل بعض من سكان البلدة يستخدمون هذه المنطقة لعبور الخط الحديدي.

وأكدت الشرطة الاتحادية إغلاق الخط الحديدي.