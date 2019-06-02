إيران ردا على بومبيو: تغيير نهج أمريكا هو المعيار المقبول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن تغيير نهج أمريكا تجاه بلاده هو المعيار المقبول.

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، حول استعداد بلاده للحوار مع طهران شريطة تغيير سلوكها،بحسب وفقًا لإدارة الإعلام والمعلومات بوزارة الخارجية الإيرانية.

وأضاف "بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية ، اللعب بالكلمات والتعبير لتحقيق الأهداف السياسية في شكل كلمات جديدة ليست هي المعيار ، لكن التغيير في النهج العام والسلوك العملي للولايات المتحدة تجاه الأمة الإيرانية هو المعيار.تركيز السيد بومبيو على استمرار حملة الضغط القصوى على إيران استمرار النهج غير الصحيح السابق الذي يجب تصحيحه"بحسب وكالة الأنباءالإيرانية (إرنا).

كان بومبيو قد صرح في وقت سابق من اليوم الأحد بأن الولايات المتحدة مستعدة للدخول في محادثات مع إيران "دون شروط مسبقة".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بسبب قيام واشنطن بتشديد واشنطن العقوبات على طهران وتكثيف وجودها العسكري في المنطقة، وردت طهران بالتهديد باغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 40 % من النفط العالمي.

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