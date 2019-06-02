ضبط تشكيل عصابي لسرقة مواتير المياه بالمحلة

تمكنت مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابى يتزعمه مسجلين خطر، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة مواتير المياه من مداخل المنازل والعقارات.

تلقى العقيد وليد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي، بالمحلة وسمنود، إخطارا بتمكن مباحث قسم ثالث المحلة من ضبط عنصرين إجراميين سبق اتهام أحدهما في 5 قضايا "مخدرات- ضرب بسلاح أبيض"، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة مواتير المياه من داخل المساكن، وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة"، ومفتاح إنجليزي.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 4 وقائع، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكن أحدهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.