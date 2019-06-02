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وفاة الفيلسوف الفرنسي ميشيل سير عن 88 عاما

باريس - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 2 يونيو 2019 - 12:32 ص | آخر تحديث : الأحد 2 يونيو 2019 - 12:32 ص

توفي الفيلسوف الفرنسي ميشيل سير.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ. ف. ب) نقلا عن صاحبة دار النشر التي تنشر كتبه صوفي بانكوارت أنه توفي عن عمر بلغ 88 عاما.


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