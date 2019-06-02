وفاة الفيلسوف الفرنسي ميشيل سير عن 88 عاما

توفي الفيلسوف الفرنسي ميشيل سير.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ. ف. ب) نقلا عن صاحبة دار النشر التي تنشر كتبه صوفي بانكوارت أنه توفي عن عمر بلغ 88 عاما.