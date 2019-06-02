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حزب «حركة تحيا تونس» ينتخب الشاهد رئيسا له

د ب أ
نشر فى : الأحد 2 يونيو 2019 - 11:52 ص | آخر تحديث : الأحد 2 يونيو 2019 - 11:52 ص

أعلن حزب "حركة تحيا تونس" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد انتخاب رئيس الوزراء يوسف الشاهد رئيسا للحزب.

وذكر الحزب، على صفحته على موقع "فيسبوك"، أنه خلال أشغال المجلس الوطني الأول للحزب، تم انتخاب الشاهد رئيسا للحركة، وكمال مرجان رئيسا للمجلس الوطني للحركة.

كما قام المجلس بالمصادقة على النظام الداخلي، تبعا لتوصيات المؤتمر التأسيسي الذي انعقد في أبريل الماضي.

ويقدم الحزب، التي تأسس في وقت سابق من العام الجاري، نفسه كحركة وسطية وامتدادا للدولة الوطنية التي أسسها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، إبان فترة الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام1956.

وتجدر الإشارة إلى أن الحزب يضم أعدادا من النواب والسياسيين، ومعظمهم كانوا من المستقيلين من حزب حركة نداء تونس الذي فاز بانتخابات 2014، وشهد لاحقا أزمات وانشقاقات داخلية.


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