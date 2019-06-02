انفجار سيارتين مفخختين بمدينة درنة شرقي ليبيا

قال محمد الشاعري من مديرية أمن درنة أن سيارتين مفخختين انفجرتا بمدينة درنة بشرقي ليبيا صباح اليوم الأحد.

وأضاف الشاعري لوكاله الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن السيارتين استهدفتا مقرا للجيش التابع للمشير خليفة حفتر وأدى الإنفجار إلى إصابة 6 أشخاص بينهم 3 مدنيين ونقلوا في هذه الأثناء إلى مستشفى الهريش بالمدينة.

يشار إلى أن مدينة درنة كانت تسيطر عليها جماعات مجلس شورى مجاهدي درنة الإسلامية منذ عام 2011 قبل أن يعلن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي تحريرها عام 2017 بعد معارك عنيفه بالمدينة.

ويقول مراقبون إن هذا الاستهداف يأتي ردا على تسليم القوات الليبية الإرهابي المصري (هشام عشماوي) للدولة المصرية.

ويعد عشماوي أحد أبرز القيادات التي كانت تقاتل مع جماعه شورى مجاهدي درنة قبل أن تتمكن القوات الليبية التابعة لحفتر من القبض عليه في أكتوبر الماضي.