كشف المنتج تامر مرسي عن اسم المسلسل الذي تعاقد عليه مع الفنان يوسف الشريف، ويأتي باسم "النهاية"، والمقرر أن يعرض المسلسل بالموسم الرمضاني القادم.

ونشر "مرسي" عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، صورة "بوستر" المسلسل، ويظهر عليها نصف وجه الفنان يوسف الشريف، وخلفه مجموعة من البنايات المنهارة.

وكان المنتج تامر مرسي قد أعلن مساء أمس عن تعاقده مع الفنان يوسف الشريف، على مسلسل جديد يعرض في الموسم الرمضاني القادم، تعليقًا على صورة تجمعهما نشرها "مرسي" عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "كفر دلهاب" الذي ينتمى لفئة دراما الرعب والإثارة، وشارك في بطولته كلًا من روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.