أظهر آدم صاحب فكرة قابيل، حقيقة شخصيته التي اهتزت بعد خيانة زوجته له، وفي الحلقة التاسعة والعشرين غدر بكل من يعرفه وتعاون معه في تنفيذ الخطة.

أنهى عمر جوازات السفر التي طلبها آدم له، وذهب لأخذها منه وعندما طلب عمر رؤية والدته التي خطفها آدم قبل تسليم الأوراق، قتله حتى لا يبلغ عنه فيما بعد.

بعد وصول الشرطة لمكان الجريمة، تعرضت صفية لغيبوبة سكر، ونقلتها سما إلى مستشفى قريبة وتركتها عند البوابة مع ورقة فيها اسم عمر ورقم هاتفه لكي يتواصلون معه، ولكن ظابط المباحث التقط الهاتف ورد عليهم وتوجه إلى المستشفى.

عادت سما إلى مكان اختفائها مع آدم، وحينما سألها عن صفية وعلم بما حدث، طلب منها تحضير حقيبتها لمغادرة المكان، ثم تركها وذهب بالسيارة ومعه شنطة الأموال وجواز السفر.

قبل ذلك توصل شقيق مي لمكان اختبائها مع طارق، وكان يعد كمينا مع الشرطة للقبض عليه، ولكن طارق شعر بالخطر وهرب قبل القبض عليه، ثم هاتف مي وطلب منها أن تبلغ الشرطة أنه اختطفها واحتجزها تحت التهديد حتى لا تتورط في القضية معه.