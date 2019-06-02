شركة «سبوتفاي» تطور خاصية «الاستماع الاجتماعي» للتسجيلات الموسيقية

تطور شركة خدمة بث الموسيقى والأغاني عبر الإنترنت "سبوتفاي" خاصية جديدة تتيح للمستخدمين الاشتراك في تكوين قوائم مشتركة للأغاني والتسجيلات والاشتراك في الاستماع إليها. وتحمل الخاصية الجديدة التي لم يتم تفعيلها بعد اسم "الاستماع الاجتماعي" (سوشيال ليسنينج).

وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن خاصية "الاستماع الاجتماعي" قد تمنح "سبوتفاي" قناة جديدة تحقق انتشارا واسعا، حيث يمكن للمستخدمين حث أصدقاءهم على تنزيل تطبيق "سبوتفاي" حتى يمكنهم الاشتراك في سماع الأغاني بشكل متزامن، كما أن الاستماع الجماعي والمتزامن للأغاني يمكن أن يؤدي إلى إطالة فترات استخدام التطبيق، وبالتالي زيادة بث الإعلانات أو الاشتراكات. كما أن هذه الخاصية ستميز "سبوتفاي" عن الخدمات المنافسة مثل "آبل ميوزيك" و"يوتيوب ميوزيك" و"تيدال".

يذكر أن "سبوتفاي" تقدم حاليا خاصية "قوائم الأغاني التعاونية" التي تتيح للأصدقاء إضافة الأغاني إليها، لكن خاصية "الاستماع الاجتماعي" مصممة لكي تتيح لهم تبادل الأغاني وتشغيلها في نفس الوقت.

كانت "جين مانشون وونج"، الخبيرة في مجال الهندسة العكسية، هي التي رصدت هذه الخاصية، عندما اكتشفت شفرة هذه الخاصية غير المفعلة في تطبيق "سبوتفاي" للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد"، مشيرة إلى أن هذه الخاصية متاحة الآن لموظفي "سبوتفاي" فقط حتى الآن. وتظهر خاصية "سوشيال ليسنينج" في قائمة الأجهزة المتصلة التي يمكنك فتحها عند تشغيل أي أغنية بجوار أجهزة تتصل إما بتقنية "واي فاي" أو "بلوتوث".

يذكر أن "سبوتفاي" كانت قد حذفت الكثير من خصائص التواصل الاجتماعي من تطبيقاتها خلال السنوات الماضية، حيث حذفت صندوق الرسائل الموجود في التطبيق وأجبرت المستخدمين على تبادل الأغاني عبر تطبيقات المراسلة الأخرى.