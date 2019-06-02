عشرات الآلاف من قائدي الدراجات الهوائية بألمانيا يطالبون بتحول في سياسة النقل بالعاصمة

توجه نحو 90 ألف قائد دراجة هوائية اليوم الأحد، اليوم إلى عامود النصر بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفعالية التقليدية لنادي الدراجات الألماني العام، بحسب بيانات منظمي الفعالية.

وطالب المشاركون الأوساط السياسية توفير مزيد من الأماكن المخصصة للدراجات الهوائية بدلا من الاهتمام ببنية تحتية يتم تخطيطها في الأساس للسيارات.

وتم تحجيم حركة السير بالنسبة لقائدي السيارات في جميع أنحاء برلين طوال فترة الفعالية.

وكان 250 ألف شخص سجلوا أنفسهم للمشاركة في الفعالية في الأساس، ولكن نظرا لارتفاع درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية، لذا ربما يفضل البعض السير على البحيرة أكثر من الطريق داخل المدن، الأمر الذي جعل كثير منهم يتخلى عن المشاركة، بحسب ما قاله متحدث باسم النادي.

ويشار إلى أنه تصدر بيانات مختلفة كل عام عن عدد المشاركين في هذه الفعالية. وتقدر الشرطة عددهم غالبا فيما يتراوح بين 20 و30 ألف قائد دراجة، فيما يتحدث النادي عادة عن 100 ألف مشارك تقريبا، ويعلن أن الفعالية "أكبر مظاهرة دراجات بالعالم".