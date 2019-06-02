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موسكو تستضيف للمرة الأولى معرض «أوغندا إكسبو 2019»

أ ش أ
نشر فى : الأحد 2 يونيو 2019 - 12:35 م | آخر تحديث : الأحد 2 يونيو 2019 - 12:35 م

استضافت روسيا معرض (أوغندا إكسبو 2019) بنسخته الأولى بمشاركة أكثر من 100 شركة أوغندية؛ بهدف تعزيز التعاون بين شركات البلدين.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن هذه الفعالية تعد الأولى من نوعها في العاصمة الروسية (موسكو) لأحد أقدم ثقافات الشعوب الأفريقية الأصلية، حيث أنها تأتي لتعزيز العلاقات التعاون مع أوغندا وبلدان القارة السمراء.

وقال السفير الأوغندي لدى موسكو جونسون أغار أولو: "إن هذه الفعالية هي ثمرة جهود منتدى الأعمال (الروسي الأفريقي) الذي سينعقد مرة أخرى في سوتشي نهاية العام الجاري".

يشار إلى أن أكثر 100 شركة أوغندية عرضت منتجاتها للمرة الأولى في موسكو، وحضر ممثلون عنها؛ لمناقشة التعاون المحتمل مع الشركات الروسية.


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