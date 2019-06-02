الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ظهر أمس وحتى صباح اليوم الأحد، قرابة 50 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، من بينهم 40 مواطنا من القدس، من ضمنهم أمين سر حركة "فتح" شادي المطور.

وأفاد نادي الأسير - في بيان له - بأنه ومنذ صباح اليوم استأنفت قوات الاحتلال اعتداءاتها على المواطنين المقدسيين، واستدعت عددا من حراس المسجد الأقصى بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح، عقب اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت عشرات المواطنين، أثناء توجههم للصلاة في المسجد الأقصى، حيث ارتفعت الوتيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر نادي الأسير أن مواطنين اثنين جرى اعتقالهما من الخليل فجر اليوم، ومواطن آخر اعتقلته قوات خاصة بسيارة مدنية من محافظة طوباس.

في سياق آخر، فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر مايو الماضي، أحكاما بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى الأطفال المحتجزين في معتقل "عوفر" العسكري، بالإضافة لغرامات مالية باهظة وصل مجموعها لأكثر من 60 ألف شيقل (الدولار يعادل 3.6 شيقل).

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين - في بيان لها اليوم - أنه خلال الشهر الماضي تم إدخال 43 أسيرا من الأطفال إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن "عوفر"، 22 اعتقلوا من المنازل، و12 من الطرقات، و7 لعدم حيازتهم تصاريح، و2 بعد استدعائهما.

وسجل من بين هؤلاء الأسرى القاصرين الذين جرى اعتقالهم خلال الشهر المذكور، 4 فتية تم اعتقالهم بعد اطلاق النيران عليهم من قبل جنود الاحتلال، و9 آخرون تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية.

وأضافت الهيئة أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 31 طفلا، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين 31 يوما إلى 10 أشهر.

ولفتت في ختام تقريرها، إلى أن الغرامات المالية المفروضة بشكل عشوائي على الأسرى الأطفال، ما هي إلا عملية سرقة واضحة وقرصنة إسرائيليتين، لنهب وجباية أموال ذوي الأسرى وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال.