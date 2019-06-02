كوريا الجنوبية تسلم باريس شارة تعريفية لجندي فرنسي قُتل في الحرب الكورية 1950-1953

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سلم وزير الدفاع الكوري الجنوبي اليوم السبت نظيره الفرنسي شارة تعريفية تخص جندي فرنسي شارك في الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و 1953.

ونسبت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الانجليزية إلى مكتب الوزير الكوري الجنوبي قوله إن الجيش الكوري كان قد عثر أواخر الشهر الماضي على شارة تعريفية معدنية تخص جندي فرنسي لدى إزالة الألغام في منطقة معركة سابقة داخل المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين.

وسلم الوزير جيونج كيونج دو نظيره الفرنسي في سنغافورة يوم السبت الشارة التعريفية التي تخص الجندي"إيف مواليك" الذي عمل مُسعفًا ضمن قوات الأمم المتحدة في الحرب الكورية.

وقتل الجندي في 6 أكتوبر 1952 خلال المعركة في المنطقة قبل أن يُنقل جثمانه إلى وطنه ليوارى الثرى.