زيارة ترامب للمقبرة العسكرية الأمريكية شمالي فرنسا يتوقع أن تجذب 12 ألف شخص

من المتوقع أن تجتذب زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس المقبل، للمقبرة العسكرية الأمريكية في كولفيل-سور-مير في نورماندي شمالي فرنسا بمناسبة احتفالات يوم النصر التي تقام الأسبوع المقبل نحو 12 ألف شخص.

وقال سكوت ديسجاردنز مدير المقبرة: "سيكون هناك الكثير من الأفراد من الجمهور".

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى فرنسا بمناسبة نزول قوات الحلفاء في نورماندي قبل 75 عاما، وسوف يستقبله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويخطط الزعيمان لإلقاء خطب قصيرة في الاحتفال التذكاري.

وسوف تكون هناك إجراءات أمنية ضخمة داخل وخارج منطقة المقبرة، التي تقع بالقرب من شاطئ أوماها شمال غربي بايو، حيث نزلت القوات الأمريكية في عام 1944.

وقال ديسجاردنز إن هذه ليست أول زيارة رئاسية للمقبرة التي تضم رفات 9380 جنديا أمريكيا.

وأوضح أن أول رئيس أمريكي زار المقبرة كان جيمي كارتر في عام 1978، ومنذ ذلك الحين، سافر العديد ممن خلفوه إلى نورماندي، بمن فيهم رونالد ريجان وباراك أوباما.

وأكد ديسجاردنز أهمية الذكرى الخامسة والسبعين ليوم النصر "اليوم دي" للولايات المتحدة.

وقال: "نعتقد أنها ستكون المرة الأخيرة التي يمكننا فيها أن نشكر عددا من المحاربين القدامى على التضحيات التي قدموها".

ومن المتوقع أن يحضر 160 شخصا على الأقل من المشاركين في الحرب العالمية الثانية من الولايات المتحدة في إحياء الذكرى يوم الخميس، ويبلغ عمر أكبرهم 102 عام.