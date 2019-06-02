تقرير: تراجع إنتاج الأردن من الغاز الطبيعي بـ39% في 5 سنوات

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية عن تراجع إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي بنسبة 39% خلال السنوات الخمس الماضية.

وبحسب التقرير السنوي عن العام 2018 ، والذي نشرته صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الأحد، فقد تراجع حجم هذا الإنتاج إلى 3ر3 مليار قدم مكعب العام الماضي مقابل 4ر6 مليار قدم مكعب في 2014 .

ونقلت الصحيفة عن مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة القول إن "انحدار إنتاج الغاز محليا سببه التوقف عن حفر آبار جديدة منذ عام 2008".

وبين أن سبب التوقف في ذلك الوقت مرده دخول الحكومة في شراكات مع شركات أجنبية، إضافة إلى عدم توفر السيولة لدى شركة البترول الوطنية.

إلا أن "البترول الوطنية" بدأت العام الحالي في حفر آبار جديدة لتعويض هذا النقص؛ إذ تم مؤخرا اكتشاف بئر جديدة في منطقة الريشة وتعمل على تقييم كميات الإنتاج المتوقعة من بئر الغاز المكتشف في هذه البئر وإثبات قدرة الخبرات على العمل في هذا المجال.

وبحسب الشركة، فإن الحقل يضم 44 بئرا، العاملة منها 12 بئرا، تنتج نحو 9ر5 ملايين قدم مكعب يوميا، وباكتشاف البئر الجديدة سيرتفع عدد الآبار العاملة إلى 13 بئرا.

وكان الخصاونة قال سابقا "إن الاحتياجات التمويلية اللازمة لتطوير حقل الريشة خلال الفترة ما بين 2019 وحتى 2030 تقدر بنحو 100 مليون دينار (الدينار يساوي 4ر1 دولار) ستغطى غالبيتها من خلال تمويل ذاتي من قبل الشركة".