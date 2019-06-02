رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني: سأستقيل فلم أعد أحظى بالدعم

أعلنت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أندريا ناليس، أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة للحزب وستتخلى أيضا عن رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب، حيث إنها لم يعد لديها الدعم الكافي لكي تستمر في منصبها.

وقالت ناليس - في بيان نشره الحزب وأوردته قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأحد - : "إن المناقشات داخل الكتلة البرلمانية والتعليقات الواردة من داخل الحزب أظهرت أنني لم أعد أحظى بالدعم اللازم للقيام بمهامي".

يأتي ذلك بعد أن أظهر استطلاع للرأي نُشر أمس السبت، تقدم حزب "الخضر" المناصر لقضايا البيئة على التيار المحافظ بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ ليصبح الحزب الأكثر شعبية في ألمانيا، فيما حظى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بدعم أقل من أي وقت مضي.