«طلقة حظ» مصطفي خاطر يحتفل بزواج شقيقاته الأربعة في الحلقة الـ 27

في الحلقة الـ27 من مسلسل "طلقة حظ" يتذكر عبد الصبور بداية اتفاقه مع الشرطة للايقاع والانتقام من تلك العصابة، حيث توجهت "سلوي" الفنانة آيتن عامر للضابط محمد وأخبرته بأنه تم توريط عبد الصبور في كل الجرائم وأثبت له بالأدلة، ووافق الضابط علي مساعدتهم بشرط أن يعرف الحقيقة كاملة.

سجل عبد الصبور للمحامي وهو يعترف علي نفسه أنه السبب في هذه الجرائم، وأن عبد الصبور برئ ولكن الضابط محمد طلب منه أن يسعي لمعرفة موعد تسليم صفقه سلاح حتي يتم القبض علي العصابة متلبسين.

كما يحتفل "عبد الصبور" بزواج شقيقاته الأربعة، ويقيم حفل زفاف كبير، وأثناء احتفالهم يهاجمهم أشخاص مسلحين، وتطلق الرصاص علي عبد الصبور ولكن يفده "عباس" الفنان محمد أنور.