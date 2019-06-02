وزير المالية الإيطالي: خطابي المُسرب للمفوضية الأوروبية يضر بالمفاوضات مع بروكسل

قال وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا، اليوم الأحد، إن النسخة المسربة لخطابه للمفوضية الأوروبية بشأن مخاوفها حول عبء الديون تضر بالمفاوضات مع بروكسل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تريا القول: "بلا شك هذا العمل يضر بالمفاوضات مع المفوضية الأوروبية".

وأوضح في حوار مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا": "هذا الخطاب لم يكن نهائيا لقد كان مسودة غير مكتملة تضم عدة خيارات مفتوحة، لم تكن بهدف النشر، ولم يكن يجب إظهارها".

وكان تريا يشير لفقرة في الخطاب المسرب تضم إشارة إلى خفض الانفاق على الرعاية الاجتماعية، وقد جرى حذفها من النسخة النهائية التي صدرت الجمعة الماضية بعد احتجاجات من جانب حركة خمس نجوم، الشريك في الائتلاف الحكومي.

وأوضح تريا أن النسخة الأخيرة للخطاب نصت على أن إيطاليا سوف تبدأ في مراجعة نظام الضرائب والانفاق العام في محاولة لتجنب تعرضها لإجراء عقابي في حال أخفقت في الحد من الديون.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في بيان صدر أمس السبت أنها تقدمت بطلب لدى الادعاء في روما لفتح تحقيق بشأن تسريب الخطاب.