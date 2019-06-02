توترات في المسجد الأقصى بعد السماح ليهود بزيارته

أفادت تقارير فلسطينية وإسرائيلية بأن توترات وقعت في المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد بعد سماح الشرطة الإسرائيلية ليهود بزيارة الحرم القدسي.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم السماح لليهود فيها بالدخول إلى باحات الحرم القدسي في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك بسبب ذكرى "توحيد شطري القدس" الذي يصادف اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن عددا من المعتكفين أصيبوا بجروح متفاوتة، خلال اعتداء قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة الإسرائيلية عليهم خلال اعتراضهم زيارة اليهود.