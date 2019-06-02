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بلومبرج: الصين ستحدد موقفها من المحادثات التجارية مع واشنطن في وثيقة جديدة

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 2 يونيو 2019 - 12:53 ص | آخر تحديث : الأحد 2 يونيو 2019 - 12:53 ص

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم السبت، أن الصين ستحدد موقفها بشأن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في وثيقة جديدة " كتاب أبيض " وستعقد مؤتمرا صحفيا نادرا غدا الأحد.

وأضافت أن ذلك الإعلان يأتي بعد ساعات من إقرارها زيادات انتقامية في الرسوم الجمركية ضد الولايات المتحدة.

وأوضحت أن الوثيقة ستنشر الساعة العاشرة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي، وسيتلقى على إثر ذلك نائب وزير التجارة، وانج شوين، أسئلة من الصحفيين.

يأتي ذلك في إطار حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، على خلفية تبادل زيادات في الرسوم الجمركية على واردات من الجانبين.


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