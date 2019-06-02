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بالفيديو.. شاهد بطولة العالم لرمي الفطائر في بريطانيا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 2 يونيو 2019 - 8:31 م | آخر تحديث : الأحد 2 يونيو 2019 - 8:31 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، مقطع فيديو يظهر جانبًا من النسخة الـ52 من بطولة العالم لرمي الفطائر، والتي أقيمت في قرية كوكسهيث بجنوب شرق بريطانيا.
وبدأت فعاليات هذه المسابقة الترفيهية لرمي الفطائر، في بريطانيا، إلى عام 1967.


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