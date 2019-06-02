عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، مقطع فيديو يظهر جانبًا من النسخة الـ52 من بطولة العالم لرمي الفطائر، والتي أقيمت في قرية كوكسهيث بجنوب شرق بريطانيا.

وبدأت فعاليات هذه المسابقة الترفيهية لرمي الفطائر، في بريطانيا، إلى عام 1967.



