18 لاعبا في قائمة سموحة لمباراة الاتحاد السكندري

استقر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على اختيار 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الإتحاد السكندرى المقرر لها العاشرة من مساء الإثنين على ملعب استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الجولة الاخيرة من مسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمي: أحمد الشيخ، عصام ثروت

خط الدفاع: كريم يحيى، رجب نبيل، فارس مجاهد، محمود منصور، محمود سامى، محمود معاذ، ابراهيم عادل

خط الوسط: إسلام صالح، عمر سعد، أحمد حمص، شيخ بامبا، محمود السيد، إيدى إيمومو، أوميد أوكرى

خط الهجوم: حسام حسن، عمر حبشي