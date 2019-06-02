الروبوتات تدخل مجال جني المحاصيل الزراعية

شرعت شركة تابعة لجامعة بلايماوث البريطانية في إجراء تجارب ميدانية على استخدام المنظومات الروبوتية في جني محصول التوت بمزرعة في مقاطعة ويست ساسيكس بجنوب إنجلترا.

ومن المقرر استخدام البيانات الخاصة بهذه التجربة في تنقيح وتحسين أداء المنظومة الأولية قبل إجراء مزيد من التجارب في هذا المجال في وقت لاحق العام الجاري. وإذا ما كللت هذه التجربة بالنجاح، من المقرر البدء في تصنيع الأنظمة الروبوتية التي سوف تستخدم في حصد المحاصيل الزراعية مع بداية العام المقبل.

وصرح الباحث مارتين ستولن، من قسم الحوسبة والإلكترونيات والرياضيات في جامعة بلايماوث، بأن "بدء التجارب الميدانية لأعمال جني المحاصيل بواسطة الروبوتات يمثل نقطة فاصلة بالنسبة لنا، وسيوفر لنا بيانات مهمة لمواصلة تطوير المنظومة من أجل بدء تفعيلها على نطاق تجاري".