«جارديان»: أرملة وزير نفط «داعش» ساعدت «سى آى إيه» فى ملاحقة البغدادى

ــ نسرين: الرهينة الأمريكية كايلا تلقت معاملة خاصة.. وزعيم التنظيم الإرهابى اعتدى عليها جنسيا

ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية أن أرملة أحد قادة تنظيم داعش المعتقلة قامت بعد احتجازها قبل أربع سنوات، بدور مركزى فى جهود ملاحقة زعيم التنظيم أبوبكر البغدادى.

وكشفت نسرين أسعد إبراهيم، أرملة «أبو سياف» أو من كان يعرف بـ«وزير نفط داعش»، فى مقابلة مع الصحيفة البريطانية أنها لم تكن ترغب فى احتجاز الرهينة الأمريكية كايلا مولر فى منزلها.

ونسرين متهمة بالمساعدة فى احتجاز مولر وغيرها من الرهائن بالقوة فى المنزل حيث تعرضت الأمريكية للاعتداء جنسيا عليها من قبل البغدادى، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

لكن عندما احتجزها الجيش الأمريكى، ساعدت نسرين (29 عاما) وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى إيه» وجهاز الأمن الداخلى الكردى «الاسايش» فى إعطاء نظرة عامة مفصلة عن مخابئ وشبكات المتطرفين، كما قال محققون للصحيفة.

وفى فبراير 2016، حددت نسرين منزلا فى مدينة الموصل كان يعتقد أن البغدادى يقيم فيه، لكن الولايات المتحدة لم تطلب شن غارة جوية على المكان.

وقالت نسرين للصحيفة من السجن فى مدينة أربيل: «أخبرتهم أين كان المنزل. كنت أعرف أنه كان هناك لأنه كان أحد المنازل المخصصة لإقامته، وأحد الأماكن التى أحبها كثيرا».

وأعلن البغدادى «الخلافة المزعومة» فى مناطق واسعة من سوريا والعراق فى عام 2014. لكنه لم يظهر كثيرا منذ بدأ التنظيم الإرهابى يفقد سيطرته بشكل مطرد، لكنه ظهر الشهر الماضى للمرة الأولى منذ خمس سنوات معترفا بهزيمة التنظيم.

وتابعت «جارديان» أن نسرين تم القبض عليها فى مايو 2015 فى حقل العمر فى شرق سوريا أثناء عملية عسكرية أمريكية أسفرت عن مقتل زوجها «أبو سياف». وأضافت أن محكمة فى اربيل أصدرت حكما بإعدامها.

وأوضحت نسرين أن موظفة الإغاثة الأمريكية مولر تم إحضارها إلى منزلها فى بلدة الشدادى بشرق سوريا فى سبتمبر 2014، فى الوقت نفسه تقريبا حين تم خطف فتيات من الأقلية الأيزيدية لاستخدامهن سبايا.

وقالت عن مولر: «لقد تلقت معاملة مختلفة عن الأيزيديين. كانت هناك ميزانية مخصصة لها، مصروف جيب لشراء ما تريده من المتجر».

وتابعت: «كانت فتاة لطيفة وأحببتها، كما كانت محترمة للغاية وقد احترمتها. شىء واحد أود أن أقوله هو أنها كانت جيدة جدا فى إخفاء حزنها وألمها».

كما أكدت نسرين أنها شاهدت مولر للمرة الأخيرة نهاية عام 2014، عندما وصل البغدادى من العراق. وأضافت فى هذا السياق: «لقد أخذها معه فى سيارة بسيطة، من طراز كيا. كان يقودها، وتوجها إلى الرقة». وبعد ثلاثة أشهر، شاهدت تقريرا إخباريا عن وفاة مولر.

وزعم عناصر «داعش» أن مولر (التى كانت فى الـ26 من عمرها) التى تم خطفها فى مدينة حلب السورية فى أغسطس 2013، قُتلت فى غارة جوية شنتها قوات التحالف فى فبراير 2015 ودفنت تحت الأنقاض، لكن مسئولين أمريكيين يقولون إن ظروف وفاتها ما زالت غير واضحة.