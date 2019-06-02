زواج كريم محمود عبد العزيز وآيتن عامر في الحلقة الـ27 من «شقة فيصل»

بدأت أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "شقة فيصل"، الذي يُعرض على قنوات MBC مصر، بذهاب ميزو (كريم محمود عبد العزيز) برفقة صديقه تمساح (مصطفى أبو سريع) إلى الفرقة المقرر أن تحيي حفل الزفاف، الذي تمت دعوته إليه، وشجعه أحد الملحنين ووعده أن يتبني صوته بعد سماعه له، ثم بدأ ميزو في عمل بروفا للأغاني المقرر أن يغنيها في الحفل.

اجتمع "هاني" مع اصدقائه وقص لهم ما حدث بينه وبين هبة (منة عرفة)، بينما كتبت هبة رسالة إلى جارها "زغلول" عبرت فيها عن حبها له وأخبرته عن العلاقة التي جمعتها بـ هاني.

وخلال الأحداث قامت شربات (نسرين إمام) بتلفيق تهمة تحرش ميزو بشقيقتها سكر (آيتن عامر)؛ لرغبتها في طرده من الشقة، وجمعت جيرانها لكي يشهدوا معها، وحينها اضطرت سكر إخبارهم بأنها مخطوبة لـ ميزو، وحاولت إقناعه أن يتزوجها زواج صوري؛ لتتخلص من هذه الفضيحة، وتم عقد زواجهم بعد موافقته.

نشرت جريدة الساعة التي تعمل بها سعاد (مي القاضي)، اعتذار رسمي لـ حمادة زعبولة (ريكو) على خبر السرقة الذي نشرته سابقاً.

وفي نهاية الحلقة استغل أشرف زغللة (أحمد فتحي) تهديده لـ شربات، وطلب منها أن تشاركه في بيع الحبوب المخدرة مقابل أن يدفع لها المال.