رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد رئيسا لحزب تحيا تونس الجديد

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انتخب رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد رسميا رئيسا لحزب أطلقه أنصاره يحمل اسم "تحيا تونس"، وفق ما اعلن الحزب الأحد قبل بضعة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية.

وقال المسؤول الإعلامي بالحزب على بكار أنه تم انتخاب كامل مرجان، المسؤول السابق في نظام زين العابدين بن علي، رئيسا للمجلس الوطني للحزب خلال الاجتماع الاول لهذه الهيئة السبت.

وتقضي مهمة هذا المجلس باختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، والتشريعية المقررة في أكتوبر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وافاد أعضاء في الحزب أن الشاهد ليس في وارد التخلي عن منصبه كرئيس للوزراء حتى إجراء الانتخابات، علما بأن معارضيه يأخذون عليه أنه يستغل رئاسة الحكومة للقيام بحملته.

ويملك حزب "تحيا تونس" ثاني أكبر كتلة في البرلمان، ونشأ من انشقاقات عن حزب "نداء تونس" الرئاسي الذي ابصر النور عام 2012 واتاح للرئيس الباجي قائد السبسي تولي الحكم.