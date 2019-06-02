خريطة خاصة لاحتفال القنوات المتخصصة بعيد الفطر

تحتفل قنوات النيل المتخصصة بعيد الفطر المبارك من خلال خريطة برامجية تشمل باقات من برامج المنوعات الترفية، إلى جانب عرض الأفلام والمسرحيات الكوميدية على مدار أيام العيد.

تحتفل قناة العائلة بتطويع عدد من برامجها، ومنها "عيشها صح"، و"حياتنا"، و"فقة المرأة"، و"من كل بلد أكلة".

وتقوم قناة نايل لايف بعرض عدد من الأفلام والمسرحيات الكوميدية، ومنها: "شارع محمد علي"، و"هالوا شلبي"، بالإضافة إلى فيلم "ابن حميدو"، وذلك مع تطويع عدد من برامج الهواء، ومنها نهارك سعيد وذكريات.

وتحتفل قناة نايل سينما علي مدار أيام عيد الفطر المبارك بعرض عدد من الأفلام العربية المتنوعة، ومنها: "الوردة الحمرا"، و"صعيدي رايح جاي"، و"بنات العم"، و"المصلحة".

وتعرض قناة النيل الثقافية ضمن احتفالها بعيد الفطر مجموع من الفترات المفتوحة للحديث عن المناسبة وأغاني العيد وسهرات غنائية.

وتحتفل قناة ماسبيرو زمان بعرض عدد من البرامج التراثية التي تبرز مظاهر الاحتفال بالعيد.