الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لعامل تعدى على مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 7503 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2015، بمعاقبة عاملًا بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ؛ لتعديه بالسب والقذف على مدير الإدارة التعليمية بمدينة العاشر من رمضان.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "محمد علي متولي" مدير الإدارة التعليمية بمدينة العاشر من رمضان، يتهم فيه المدعو "مجدي.ع.س.ال" عامل، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر، بالتعدي عليه بالسب والقذف وتوجيه عبارات خادشة للشرف، وذلك حال استضافته ببرنامج تليفزيوني عبر إحدى القنوات الفضائية، حيث وجه المتهم انتقادًا بألفاظ خارجة لآداء مدير الإدارة التعليمية لمهام وظيفته.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.