إنقاذ مهاجر على طوف عائم في بحر الشمال

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أنقذت المؤسسة الملكية الهولندية للإنقاذ البحري رجلا كان على طوف بدائى الصنع في بحر الشمال قبالة ساحل مدينة إيمويدين الساحلية عند مصب القناة باتجاه أمستردام.

وقالت مؤسسة الإنقاذ اليوم الأحد عبر موقع تويتر إنه من المعتقد أن الرجل ربما أراد الذهاب إلى انجلترا.

واكتشف أحد الصيادين الطوف في عرض البحر وأبلغ رجال الإنقاذ.

ووفقا لتقارير الإعلام الهولندي، فإن الرجل هو لاجئ من إريتريا.

يشار إلى أن الطوف بدائى الصنع له شراع من البلاستيك.

وتم رصد الطوف في ممر سفن الشحن الكبيرة في الطريق إلى ميناء أمستردام، وفقا لمؤسسة الإنقاذ.

وقال متحدث باسم المؤسسة إن محاولة عبور البحر على مثل هذا الطوف تشكل خطرا على الحياة.