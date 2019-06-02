دبلوماسي روسي: روسيا وبيلاروسيا عليهما الاعتزاز بنتائج تعاونهما

قال سفير روسيا المُعين حديثا لدى جمهورية بيلاروسيا ديمتري ميزنتسيف إن البلدين عليهما الاعتزاز بتجربة التعاون الثنائي والنتائج المُحققة في هذا المجال.

وأضاف ميزنتسيف - في لقاء أجراه مع وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد - "أعتقد أنه يجب علينا أن نعتز بتجربة التعاون الراهنة إلى جانب النتائج المحققة منه، ويجب أن نعتز بالاستعداد والالتزام بالشراكة القائمة على أساس المصالح الوطنية".

وأوضح أن معاهدة الاتحاد، التي سيتم الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها في ديسمبر 2019، هي وثيقة مهمة للغاية تحدد مراحل التقارب بين دولنا، فيما يعد هذا الأساس التشريعي الهائل الذي يدعم أيضًا أحكام معاهدة الاتحاد، إلى جانب أن تعزيز التعاون والاهتمام بهذه الوثيقة الأساسية، والتي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، خاصة في الآونة الأخيرة، يثبت أن إمكانات معاهدة الاتحاد وإمكانية تنفيذها على نطاق واسع هي حقيقة في أيامنا هذه.

وأكد أن المقترحات التي تم وضعها وتقديمها إلى شركائنا، وأصدقائنا في جمهورية بيلاروسيا، - إذا تم دعمها - ستثبت فقط الطبيعة الأخوية للتعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة على تقاليد معينة من الإخلاص والتفاهم المتبادل، مع الأخذ في الاعتبار السمات والعادات والممارسات الوطنية للحياة الاجتماعية وحتى الدينية.