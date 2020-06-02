 إيران تسجل 64 وفاة و3117 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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إيران تسجل 64 وفاة و3117 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

علم إيران
علم إيران
طهران - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 1:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 1:59 م

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 7942 حالة، بعد تسجيل 64 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 157 ألفا و562 حالة، بعد تسجيل 3117 حالة إصابة جديدة.

ولفت إلى أن 2565 من المصابين في وضع صحي حرج.

كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين تجاوز 123 ألفا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

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