الصين تؤكد وقوفها إلى جانب رواندا في مكافحة وباء كورونا

أكد السفير الصيني لدى رواندا، راو هونجوي، وقوف بلاده إلى جانب رواندا فى جهودها الرامية إلى مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في معرض تعليق السفير الصينى بشأن إمدادات طبية تبرعت بها الحكومة الصينية مؤخرا إلى الحكومة الرواندية لدعم جهودها لمكافحة وباء كورونا.

وطبقا لما نشرته وسائل الإعلام الرواندية الصادرة اليوم، أوضح السفير الصيني أن هذه التبرعات تضمنت أقنعة واقية للوجه وكمامات وملابس وكواشف حرارية وقفازات وأدوات طبية أخرى، وقال إن هذه الإمدادات تبرهن على عزم الصين على دعم رواندا والتضامن معها في ظل هذه الظروف الخاصة.

وأضاف السفير الصيني: "من تقاليد الصين أن ترد على النيات الحسنة بأحسن منها، وأن الصين لن تنسى أبدا المساعدات والدعم الذي تلقته من رواندا خلال أصعب فترة واجهتها الصين لمكافحة فيروس كورونا".

واستدرك السفير الصيني قائلا "إن مخاطر الوباء فى الصين تقترب من الانخفاض، وإن معدل الأداء الاجتماعي والاقتصادي يعود تدريجيا إلى مساره الصحيح".

وشدد السفير قائلا "إنه في الوقت الذي نواصل فيه العمل لمكافحة الوباء في الداخل، فإننا نرغب في دعم الدول الأخرى على قدر إمكاننا من أجل مكافحته".

وأشار السفير الصيني إلى أن بلاده ستواصل التعاون مع المجتمع الدولي، بما فيه الدول الإفريقية مثل رواندا من أجل مواجهة التحديات العالمية.