السجن 15 عاما لـ 7 متهمين وبراءة اثنين في قضية حرق كنيسة كفر حكيم

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بحُكمها على 9 متهمين في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ «حرق كنيسة كفر حكيم».

وعاقبت المحكمة كلا من عبدالرووف نجم، واشرف السيد عبده، وماهر جميل عبدالعظيم، وسعيد يحيي عتريس، وصبحي ربيع عبدالعال، وحسام السيد محمود، وأشرف سعد حنفي، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عما أسند اليهم.

كما قضت بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تالية لفترة السجن، وبراءة كل من طارق إبراهيم أحمد وياسر سامي إسماعيل.

جدير بالذكر أن المتهمين صدر ضدهم جميعا حكم غيابي بالسجن المؤبد، وألقي القبض عليهم مؤخرًا، فتمت إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.