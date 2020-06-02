 زينجا الأمريكية للألعاب الإلكترونية تستحوذ على منافستها التركية «بيك» - بوابة الشروق
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زينجا الأمريكية للألعاب الإلكترونية تستحوذ على منافستها التركية «بيك»

سان فرانسيسكو - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 12:12 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 12:12 ص

أكدت شركة تطوير الألعاب الإلكترونية زينجا، مبتكرة لعبة مزرعة " فارم فيل الشهيرة" اليوم الإثنين، أنها أبرمت صفقة استحواذ لشراء شركة تطوير ألعاب الهاتف المحمول التركية الشهيرة "بيك" مقابل 8ر1 مليار دولار.

وتأسست شركة "بيك" في عام 2010 ومقرها في اسطنبول ، وصنعت اسما لنفسها مع ألعاب الهواتف الذكية مثل "تون بلاست" و "توي بلاست".

ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى زيادة عدد مستخدمي ألعاب زينجا النشيطين يوميا بنحو 60 في المئة، وتعتزم الشركة ومقرها في الولايات المتحدة دفع نصف قيمة الصفقة نقدا والنصف الآخر في أسهم شركتها .

ومن المقرر أن تكتمل عملية الاستحواذ في الربع الثالث من العام الجاري.

وتم تلقي أنباء الشراء بشكل جيد في البداية في سوق الأسهم، حيث ارتفع سهم زينجا بنحو 7 في المئة في التعاملات الأمريكية في وقتها.


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